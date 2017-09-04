المنتخب: «عبد الشافي» أساسيًا في مواجهة أوغندا

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر سيخوض لقاء أوغندا غدًا أساسيًا في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن وجود أحمد فتحي في الجبهة اليسرى لن يُفيد المنتخب والأفضل حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع بمحمد عبدالشافي.

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ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، غدًا لثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر غلق منافذ بيع تذاكر المباراة في تمام الثانية من ظهر غد الثلاثاء، بعد أن كانت تباع تذاكر المباراة بالقاهرة في نادي الصيد بالدقي بوابة رقم 7 وستاد القاهرة، بينما تم فتح منفذ للبيع بالإسكندرية باستاد الإسكندرية.