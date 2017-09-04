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المنتخب: «عبد الشافي» أساسيًا في مواجهة أوغندا

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المنتخب: «عبد الشافي» أساسيًا في مواجهة أوغندا المنتخب: «عبد الشافي» أساسيًا في مواجهة أوغندا

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن محمد عبدالشافي الظهير الأيسر سيخوض لقاء أوغندا غدًا أساسيًا في الجولة الرابعة لتصفيات .

وقال المصدر لـ «التحرير»، إن وجود أحمد فتحي في الجبهة اليسرى لن يُفيد والأفضل حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور ، الدفع بمحمد عبدالشافي.

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ويواجه منتخب نظيره الأوغندي، غدًا لثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم .

يذكر أن اتحاد الكرة قرر غلق منافذ بيع تذاكر المباراة في تمام الثانية من ظهر غد الثلاثاء، بعد أن كانت تباع تذاكر المباراة بالقاهرة في نادي الصيد بالدقي بوابة رقم 7 وستاد القاهرة، بينما تم فتح منفذ للبيع بالإسكندرية باستاد الإسكندرية.

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التحرير

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