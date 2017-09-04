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مفاجأة.. بيدفيست يراوغ الأهلي لتعطيل صفقة «فاكاماني»

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مفاجأة.. بيدفيست يراوغ الأهلي لتعطيل صفقة «فاكاماني» مفاجأة.. بيدفيست يراوغ الأهلي لتعطيل صفقة «فاكاماني»

التحرير

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علمت "التحرير" أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي بين النادي الأهلي ونظيره بيدفيست الجنوب إفريقي بشأن الحصول على خدمات  فاكاماني ماهلامبي، لاعب النادي الجنوب إفريقي.

وعلمت "التحرير" من مصادر موثوق بها داخل النادي الأهلي أن بيدفيست لم يرد حتى الآن على النادي الأهلي بشأن العرض الأخير الذي قدم بمبلغ مليون و200 ألف دولار، حيث يريد مسؤولو الأهلي تقسيط المبلغ على دفعات، الأمر الذي لم يتقبله نظيرهم في جنوب إفريقيا، راغبين في سداد كل الأمور المادية على دفعة واحدة «كاش».

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ويأمل مسؤولو النادي الأهلي في إنهاء الصفقة سريعًا قبل غلق باب القيد والذي من المُقرر إغلاقه يوم 7 سبتمبر الجاري، لتدعيم خط هجوم فريق الكرة بالمارد الأحمر.

الأمور حتى الآن لم تصل إلى نقطة النهاية بعد تدخل نادي صن داونز في الصفقة وتقديم عرض أعلى بـ200 ألف دولار من الذي قدمه النادي الأهلي، الأمر الذي عطل حسم الصفقة للمارد الأحمر.

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التحرير

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