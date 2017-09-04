الجبلاية توافق على توفير سيارة إضافية لبعثة أوغندا

التحرير

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الإثنين، أن أوغندا طلبت توفير سيارة ثالثة لمرافقة بعثة الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "كاف" الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز لإدارة المباراة لتكون الأولى التي سيديرها جوميز في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة في تصفيات كأس العالم من قبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة وافق على طلب أوغندا، خاصة وأن رئيس اتحاد الكرة الأوغندي ووزير الرياضة سيحضران اللقاء.

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يشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأوغندي، بقيادة موزيس باسينا، يعقد مؤتمرا صحفيا في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، قبل تدريب فريقه الأخير الذي يبدأ في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بتصوير ربع الساعة الأولى من مران الفريق الضيف، بينما سيتم إغلاق بقية المران.