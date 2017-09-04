5 تغييرات محتملة في تشكيلة الفراعنة لموقعة أوغندا

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يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي «كاف» الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز لإدارة المباراة لتكون الأولى التي سيديرها جوميز في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة بتصفيات كأس العالم من قبل.

وينشغل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بدراسة أسباب الخسارة المفاجئة 0-1 أمام أوغندا، بكمبالا، الخميس الماضي، في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2018.

وهناك 5 تغييرات محتملة في تشكيلة المنتخب أمام أوغندا، نستعرضها لكم فيما يلي:

أحمد الشناوي

اقترب أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك، والمنتخب الوطني، من حراسة عرين الفراعنة في مباراة أوغندا، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وعلم "التحرير" أن عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي، طلب المشاركة في المباراة، حيث أبلغ الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بجاهزيته للقاء بعدما تعافى من الكدمة القوية التي ألمت به في الركبة، إثر اصطدامه بأحد اللاعبين في كرة مشتركة، أثناء الدفاع عن مرماه، خلال مباراة الذهاب أمام أوغندا، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

ويخشى الجهاز الفني من المجازفة بعصام الحضري في مباراة الغد، ومن ثم تتفاقم إصابته ويخسر المنتخب تغييرًا في مركز حراسة المرمى، ويحسم الجهاز الفني التشكيلة التي يخوض بها مباراة الغد، عقب الانتهاء من المران الختامي المقرر له في السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين.

صالح جمعة

يدرس كوبر، الدفع باللاعب صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، في المباراة منذ بدايتها، وقد يكون تغيير صالح على حساب عبد الله السعيد، الذي لم يكن موفقًا في مباراة الذهاب، حيث فشل في قيامه بدور صناعة اللعب وتوزيع الكرات على جانبي الملعب.

وقد يكون التغيير على حساب أحد لاعبي الارتكاز (محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، أو طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك)، ويتم ترحيل عبد الله السعيد ليصبح لاعب ارتكاز (بوك تو بوكس)، بينما سيقوم صالح جمعة بدور صانع الألعاب.

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عمرو جمال

استقر الخواجة الأرجنتيني بشكل كبير، على اللعب بمهاجم صريح في مباراة الإياب، خصوصًا بعدما فشلت فكرة الدفع باللاعب محمود كهربا، الجناح الأيسر في مركز المهاجم.

وستكون هناك مفاضلة بين الثنائي عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لصفوف بيدفيست الجنوب إفريقي، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، للدفع بأحدهما في الخط الأمامي، وإن كانت المؤشرات الأولية تصب في مصلحة الأول.

محمد عبد الشافي

أصبح محمد عبد الشافي، مهددًا بعدم المشاركة في المباراة المقبلة، خصوصًا بعد صيامه في لقاء الذهاب دون علم الجهاز الفني، بعد أن تحدث الجهاز مع اللاعبين، على أن ارتفاع درجة الحرارة في أوغندا، يصعب معه الصيام، الأمر الذي استجاب له غالبية اللاعبين.

وسيكون أمام كوبر، إما الاستغناء عن عبد الشافي، والدفع بكريم حافظ بدلاً منه، أو مشاركة أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، على أن يكون أحمد المحمدي أو عمر جابر في مركز الظهير الأيمن.

حسام عاشور

اقترب حسام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، والمنتخب الوطني، من بدء مواجهة الإياب، وذلك بعد الأداء الضعيف للثنائي محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، وطارق حامد لاعب خط وسط الزمالك.

ويفضل الجهاز بقيادة كوبر توظيف لاعب خط وسط ارتكاز دون مهام هجومية لإعطاء الحرية الكاملة للاعبي خط الوسط الهجومي أو الأطراف، لزيادة الفاعلية الهجومية أمام أوغندا.