وزير رياضة أوغندا يساند منتخب بلاده أمام الفراعنة (صور)

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وصل تشارلز باكابوليندى، وزير الرياضة الأوغندي إلى مقر إقامة منتخب بلاده في مصر، لحضور لقاء الفراعنة، غدا الثلاثاء، على ملعب برج العرب في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وحرص المنتخب بالكامل، وعلى رأسهم رئيس اتحاد الكرة الأوغندي، على استقبال وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة على مدخل الفندق والترحيب به، وكان معهم بالمصادفة منتخب كرة السلة الأوغندي الذي وجد لزيارة فريق الكرة وتشجيعه قبل لقاء الغد.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير يوم الخميس الماضي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات.

ويحتل منتخب أوغندا حاليا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، علما بأن المجموعة تضم أيضا غانا (نقطتان) والكونغو (نقطة وحيدة).