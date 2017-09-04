ضبط عاطل تحرش بطالبة ثانوي وسرقها بالإكراه في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت مباحث قسم شرطة شرق النيل في بني سويف، اليوم الإثنين، عاطلا لاتهامه بالتحرش بطالبة بالصف الأول الثانوي، وسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي تحت تهديد السلاح الأبيض.

كان اللواء جرير مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرق النيل، من طالبة تدعى "ر . ع" ١٥ سنة، مقيمه بحي المعادي، بتعرضها للتحرش والسرقة من شاب بشرق النيل تحت تهديد السلاح الأبيض، والذي أمر بسرعة ضبط المتهم.

وبمناقشة الفتاة وإجراء التحريات اللازمة، أكدت أنه حال سيرها شرق النيل ببني سويف بالطريق العام، فوجئت بأحد الأشخاص يُشهر سلاحًا بوجهها، ويهددها بعدم الصراخ، وتحرش بها من خلال الإمساك بأجزاء من جسمها، واستولى منها على حقيبة يدها، وبداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 250 جنيهًا.

وشكّل العميد ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية ببني سويف فريقًا بحثيًا بإشرافه ورئاسة العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد أحمد النبوي معاون مباحث قسم شرق النيل، لضبط المتهم، بعد مناقشة المجني عليها في أوصاف المتهم ومكان الواقعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية والبحثية، تمكن ضباط مديرية أمن بني سويف من تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه يدعى "عبد الرحمن . ع" عاطل ومقيم بني سويف، وبتحديد مكان اختبائه، هاجمت قوة أمنية المتهم وتمكنت من ضبطه.

تحرر المحضر رقم 1416/ 2017 قسم شرق بني سويف وتولت نيابة مركز بني سويف التحقيق في الواقعة.