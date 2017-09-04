وزيرة التضامن: صرف معاشات سبتمبر بمنافذ البريد بدءً من الغد

كتب- حاتم أبوالنور:

قال الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إنه سيتم صرف المعاشات من منافذ هيئات البريد وبنك ناصر الاجتماعي بدءً من غدًا الثلاثاء.

وأضافت والي، في تصريح لمصراوي، أن معاشات شهر سبتمبر جرى صرفها خلال إجازة عيد الأضحى بكل محافظات الجمهورية من خلال الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات، ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأشارت إلى أنه تم صرف 595887 حالة صرف من الصرافات الآلية بدءًا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة السابعة من صباح أمس الأحد، بإجمالي 672028577.85 جنيه.

وأكدت أن غرفة عمليات من صندوقي التأمينات -الحكومي والعام والخاص- منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدار اليوم، وتقوم في حال وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه "أولًا بأول" بالتواصل مع شركة "آي فاينانس"، كما أن شركة أمانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر، وذلك طوال أيام العيد.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي شكاوي خاصة بماكينات الصراف الآلي "ATM" يعمل خلال إجازة عيد الأضحى، ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام "كول سنتر" وهي: "19680 و19683".