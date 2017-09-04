سلوفاكيا تؤيد منح التشيك دور مراقب خلال اجتماعات وزراء مالية دول اليورو

براغ - (د ب أ):

أعلنت سلوفاكيا عن دعمها لمطلب التشيك الخاص بالحصول على صفة مراقب في الاجتماعات غير الرسمية لوزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة أنباء (سي تي كيه) عن روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، قوله اليوم الاثنين في جنوب منطقة مورافيا التشيكية :" نريد أن يحضر الجميع في هذه العملية".

يذكر أن سلوفاكيا منضمة إلى العملة الأوروبية الموحدة منذ مطلع 2009، في حين لم تلحق التشيك بها بعد.

كان بوهوسلاف زوبوتكا، رئيس الوزراء التشيكي قد طالب بالحصول على صفة مراقب من أجل تجنب وجود هوة بين الدول الأوروبية المنتمية إلى اليورو والدول غير المنتمية إليها.

وفي حين يؤيد حزب زوبوتكا الاشتراكي الديمقراطي تطبيق اليورو في التشيك في موعد أقصاه 2020، فإن اندريه بابيس مؤسس حزب "أنو" (نعم) يعارض هذه الخطوة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بابيس هو المرشح الأقرب للفوز في الانتخابات البرلمانية في التشيك في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وتعتزم التشيك وسلوفاكيا تأييد بعضهما البعض في مسألة نقل مؤسسات الاتحاد الأوروبي من العاصمة البريطانية لندن، حيث أعلن فيكو أنه في الوقت الذي ستبدي فيه براغ رغبتها في نقل مقر الهيئة الأوروبية للرقابة على المصارف إلى التشيك، فإن حكومته ستبذل جهودها لنقل مقر الوكالة الأوروبية للأدوية إلى سلوفاكيا.

يشار إلى عدم وجود أي مقر لهيئة تابعة للاتحاد الأوروبي على أراضي سلوفاكيا التي انضمت إلى التكتل منذ 2004، فيما يتواجد في التشيك المقر الإداري لنظام الملاحة (جاليليو).