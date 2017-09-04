«عاملة كم كيلو».. هكذا يمكنك معرفة قدرات المحرك في السيارات المستعملة

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يظل السؤال الأهم في رأس جمهور السيارات الذي يرغب في شراء موديل مستعمل هو "عاملة كم كيلو؟"، والذي يهدف لقياس مقدار استهلاك المحرك، من خلال المسافة التي قطعتها السيارة منذ شرائها جديدة حتى وقت بيعها في السوق، وهو الأمر الذي يمكن أن يمنح المشتري نظرة عامة عن كفاءة السيارة بشكل عام.

ولعل البعض قد يجد معاناة في الحكم على ما إذا كانت السيارة قد استهلكت بالشكل الذي قد يزيد من أعطالها بعد الشراء، أم أنها لا تزال تتمتع بالقوة والكفاءة الكافية للعمل بعد إعادة بيعها في السوق، وفي هذا السياق نجيب على عدد من الأسئلة الهامة في هذا الصدد..

معدل الاستهلاك السنوي

يمكن الوصول إلى معيار واقعي لكفاءة السيارة ومحركها إذا ما تم قسمة إجمالي الكيلومترات التي سارتها المركبة على عدد الأعوام التي قضتها في الشارع منذ شرائها حتى إعادة بيعها، فإذا كان الناتج أقل من 20 ألف كيلو متر خلال العام، فإن السيارة تتمتع بحالة جيدة.

مدى تأثر السيارة

إذا كانت السيارة قطعت أكثر من 20 ألف كيلو متر خلال العام الواحد، أو حتى قاربت من هذا المعدل، فإن ذلك يعني استهلاكها بشكل متزايد أو أنها قد تحتاج لصيانة العديد من الأجزاء التي تعرضت للضغط على مدار سنوات استخدامها.

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قد يتخيل البعض أن هناك موديلات لشركات معينة خارج حسابات الاستهلاك وأنها تحتفظ بقدراتها إلى مدى الحياة، والحقيقة أن ذلك يبدو غير دقيق فجميع موديلات وأنواع السيارة تخضع لتلك الحسابات، وتتأثر حالتها وكفاءتها مع مرور الزمن، وإن تميزت الشركات الألمانية في بعض الموديلات بعمرها الافتراضي الأطول.

الحالة

قد تتمتع السيارات بحالة جيدة على الرغم من معدلات استهلاكها المرتفعة، ويمكن الوصول إلى طريقة تقنية لقياس كفاءة المحرك، من خلال وضعه على بعض الأجهزة الموجودة في محطات الوقود المتطورة ومراكز الصيانة، لقياس مدى استهلاكه قبل إعادة بيع السيارة، وهي في الغالب نسبة دقيقة لا تقبل التشكيك في حالتها.