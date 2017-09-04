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المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مازال ضعيفًا تجاه بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مازال ضعيفًا تجاه بيونج يانج

04:51 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن مازال ضعيفًا تجاه بيونج يانج

نيكي هايلي

القاهرة - (مصراوي):

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن مجلس الأمن لا يزال ضعيفًا تجاه في اتخاذ إجراءات ضد تجاوزات بيونج يانج النووية.

وأضافت هايلي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت اليوم الاثنين بشأن التجارب النووية لكوريا الشمالية، "مجلس الأمن تحدث بصوت واحد وموحد بشأن لكن ماذا عن التنفيذ؟".

وأكدت أنه لا يمكن اعتبار كل هذه التجارب بأنها "دفاعية"، مشيرة إلى أن زعيم كوريا الشمالية ينمي قوته النووية التي لا يجوز له أن يستخدمها في تهديد الآخرين، على حد تعبيرها.

وأشارت هايلي "يجب أن نعترف أننا اتخذنا كل ما في استطاعتنا لكن كل هذه الأشياء لا تجدي، وكوريا الشمالية لم تستجب لمحاولاتنا .. العقوبات الأقصى هي التي من الممكن أن تحل تلك الأزمة".

وطالبت هايلي مجلس الأمن بالاعتراف باستنفاد كل الحلول والخيارات مع زعيم كوريا الشمالية.

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مصراوي Masrawy

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