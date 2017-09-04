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فرنسا تطالب بسرعة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

فرنسا تطالب بسرعة فرض عقوبات جديدة على

04:49 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

فرنسا تطالب بسرعة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

القاهرة- (مصراوي):
أدان فرانسوا دي لاتر نائب فرنسا في مجلس الأمن التجارب الصاروخية والنووية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية.

وقال دي لاتر، في الجلسة المُنعقدة في مجلس الأمن، إن كوريا الشمالية عليها ان تتحمل عواقب أعمالها التي وصفها بالاستفزازية.

وأشار إلى أن بلاده تطالب باتخاذ قرارات سريعة من أجل تبني عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وتنفيذ العقوبات السابقة، لافتا إلى أن نظام كوريا الشمالية يتحدى المجتمع الدولي.
ودعا إلى ضرورة تفكيك البرنامج النووي في كوريا الشمالية.

وكانت بيونجيانج قد قالت إنها اختبرت سلاحا نوويا يمكن تحميله على صاروخ بعيد المدى بنجاح، وذلك بعد ساعات من رصد خبراء الزلازل هزة أرضية في المنطقة.
وقال خبير زلازل أمريكي إن هزة بقوة 5.6 رصدت على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت بيونجيانج أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية أكثر قوة بعدة مرات من القنبلة النووية.

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مصراوي Masrawy

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