حزبان كرديان معارضان يطالبان بتأجيل استفتاء الاستقلال

العراق - (د ب أ):

طالب حزبان كرديان معارضان بتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على استقلال الإقليم عن العراق، وأكدا على ضرورة إعادة تفعيل برلمان الإقليم وإصدار قانون خاص بالاستفتاء .

ودعا حزبا حركة التغيير والجماعة الإسلامية في بيان صحفي مشترك صدر بعد اجتماع قيادة الحزبين ظهر اليوم الاثنين إلى تحسين أوضاع المواطنين وتفعيل برلمان إقليم كردستان للقيام بأعماله التشريعية والرقابية، وتأجيل الاستفتاء لحين إقرار البرلمان قانونا خاصا به، إضافة إلى إجراء الانتخابات في وقتها.

كما أعربا، وفق البيان، عن "استعدادهما مجددا لحوار جدي من أجل حل جميع المشاكل في إقليم كردستان".

ولحركة التغيير 24 مقعدا والجماعة الإسلامية ستة مقاعد في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا.

كان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم أعلن في وقت سابق اليوم أن قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى.