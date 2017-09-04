أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حزبان كرديان معارضان يطالبان بتأجيل استفتاء الاستقلال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزبان كرديان معارضان يطالبان بتأجيل استفتاء الاستقلال

04:48 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

حزبان كرديان معارضان يطالبان بتأجيل استفتاء الاستقلال

العراق - (د ب أ):
طالب حزبان كرديان معارضان بتأجيل الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على استقلال الإقليم عن العراق، وأكدا على ضرورة إعادة تفعيل برلمان الإقليم وإصدار قانون خاص بالاستفتاء .

ودعا حزبا حركة التغيير والجماعة الإسلامية في بيان صحفي مشترك صدر بعد اجتماع قيادة الحزبين ظهر اليوم الاثنين إلى تحسين أوضاع المواطنين وتفعيل برلمان إقليم كردستان للقيام بأعماله التشريعية والرقابية، وتأجيل الاستفتاء لحين إقرار البرلمان قانونا خاصا به، إضافة إلى إجراء الانتخابات في وقتها.

كما أعربا، وفق البيان، عن "استعدادهما مجددا لحوار جدي من أجل حل جميع المشاكل في إقليم كردستان".

ولحركة التغيير 24 مقعدا والجماعة الإسلامية ستة مقاعد في برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا.

كان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم أعلن في وقت سابق اليوم أن قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان وكركوك والمناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في نينوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبرز المعلومات عن كركوك بعد إعلان مشاركتها في استفتاء استقلال كردستان

    أخبار

  • الخارجية الإيرانية: قرار مشاركة كركوك في استفتاء كردستان "استفزازي

    أخبار

  • الحركة القومية التركية: استفتاء أكراد العراق سبب لاندلاع حرب

    أخبار

  • أردوغان: لن نسمح مطلقا للأكراد بتأسيس كيان شمالي سوريا

    أخبار

إعلان

e8590652a4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم