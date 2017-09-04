فيلتمان: يجب أن نسخر كل القنوات للرد على استفزازات كوريا الشمالية

القاهرة - (مصراوي):

اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ​جيفري ​فيلتمان​ أن "قوة التجربة النووية الكورية الشمالية تزيد ألف مرة على قنبلة هيروشيما بل تعادل نحو 5 أضعاف قنبلة هيروشيما".

وفي كلمة له خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ بشأن ​كوريا الشمالية​، اليوم الاثنين، طالب فيلتمان بـ"تسخير كل القنوات للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية".

كما طالب فيلتمان كوريا الشمالية بـ"الالتزام الكامل بقرارت مجلس الأمن"، مشيرًا إلى أن "كوريا الشمالية استخدمت أكثر من 50 كيلوطنا في تجربتها النووية".

وأشار إلى أن "كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي تواصل انتهاك الاتفاقيات الخاصة بالاتفاقيات النووية".