الملح والقهوة.. طريقة تساعدك على التخلص من الطاقة السلبية في جسدك

كتبت- هاجر حاتم:

ضغوطات الحياة تعرض الإنسان للكثير من المشاكل الصحية والنفسية، التي تتراكم بسببها الطاقة السلبية، لهذا هناك طريقة أوضحتها خبيرة طاقة المكان سها عيد لـ "مصراوي" يمكن من خلالها طرد هذه الطاقة خارج الجسم.

تعتمد هذه الطريقة على استخدام الملح والقهوة، حيث يقوم الملح بتحطيم طاقة الطاقات السلبية، بينما تقوم القهوة بتنظيف الجلد بشكل عميق.

وقد يشعر البعض بتعب مؤقت بعد الإستحمام، والبعض قد يشعر بالراحة العميقة وكلاهما إيجابي فالشعور بالتعب يعني أن هناك طاقات سلبية متراكمة بدأت بالخروج ،والشعور بالراحة يعني سرعة تحررك من الطاقات الموجودة داخلك وانك استقبلت طاقه اخرى إيجابية.

طريقة التمرين

- ٣ كيلو ملح

- نصف كيلو قهوة وليست نسكافيه

- مليء البانيو بالماء الدفيء

- بعد وضع الملح والقهوة في البانيو ثم الماء حتى يمتلىء، أغمس نفسك فيه لمدة 10 الى نصف ساعة ونظف كل طاقتك، وتخيل خروج كل شيء سلبي أو مرضي او مخاوف أو حسد، وغيرها.

ملاحظة

البعض يتساءل عن كمية الملح الكبيرة مهم جدًا أن تكون الملوحة عالية مثل ملوحة البحر حتى يكون مفعولة عميق وقوي، يفضل عمله مرة كل شهر.