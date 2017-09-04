سقوط تاجر مخدرات في أحد الشواطئ الخاصة بالسخنة

سقوط تاجر مخدرات في أحد الشواطئ الخاصة

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث عتاقة في محافظة السويس شابًا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على زبائنه بالقرى السياحية ومنتجعات السخنة.

كانت معلومات وردت إلى العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، اليوم الإثنين، عن تردد مروج للمواد المخدرة على القرى السياحية والشواطئ الخاصة في منطقة السخنة حيث يكثر نشاطه.

فور التأكد من صحة المعلومة، أمر اللواء خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائي بإعداد كمائن وضبط المتهم والمواد المخدرة، والذي تمكن ضباط قسم عتاقة من محاصرته وإلقاء القبض عليه.

في السياق، قال مصدر أمني إن المتهم ويُدعى "أحمد. ب. ع" 28 سنة، مقيم بمدينة الشروق في القاهرة، وتم ضبطه خلال تواجده بأحد الشواطئ الخاصة بالعين السخنة.

بتفتيش المتهم، عثر رجال الشرطة بحوزته على 4 أكياس تحوي مخدر الهيروين، بإجمالي 9 جرامات، ومبلغ مالي، فيما أقر بالحيازة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع.

وحرر بذلك المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة.