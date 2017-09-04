تخصيص 27 مليون جنيه لإنشاء محطتين لتنقية مياه الشرب بالخصوص

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن حسن عمر حسانين، عضو مجلس النواب عن الخانكة، والعبور، والخصوص، أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على تخصيص 27 مليون جنيه لإنشاء محطتين لتنقيه مياه الشرب على التوازي مع محطة "الحفير".

وأشار النائب، في تصريحات له اليوم، أنه سيعقد إجتماعات مستمرة مع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لدراسة المشروعات العاجلة لحل مياه الشرب والصرف الصحي بكل أنحاء الخصوص.

وأكمل النائب، أنه جرى عقد اجتماع مع سامي صالح، رئيس مجلس المدينة لدراسة بدء العمل على إعادة الرصف لكافة الشوارع العمومية جزءً منها (إعادة الشئ لأصله) على نفقة الشركات المنفذة، والمتبقي في الخطة الاستثمارية الحالية.