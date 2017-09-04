قبل مباراة أواغندا.. لافتة و رسالة من الداخلية للمصريين

كتب ـ محمد الصاوي:

نشرت وزارة الداخلية، لافتة تحمل شعار "شجع وافرح" على استاد برج العرب بالإسكندرية، الذي يستضيف مباراة مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم غدا الثلاثاء، تتضمن تحذيرا من استخدام الألعاب النارية أو التعصب، مشددة على ضرورة التشجيع الإيجابي لأن الرياضة دائما مكسب وخسارة.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بضرورة تنفيذ التعليمات الأمنية والظهور بالمظهر الحضاري أمام العالم، مع تمنياتها للمنتخب بالفوز والتأهل لكأس العالم.