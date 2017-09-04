الحماية المدنية: سيطرنا على 4 آلاف حريق خلال شهر واحد أغسطس
الحماية المدنية: سيطرنا على 4 آلاف حريق خلال شهر واحد أغسطس
04:51 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
كتب ـ محمد الصاوي:
أعلنت الإدارة العامة للحماية المدنية، أن رجال الحماية المدنية نجحوا في التعامل والسيطرة على 4203 بلاغات حرائق، والتعامل مع 276 بلاغ إنقاذ، و59 بلاغ انهيار عقار، وإبداء مشورة فنية وموافقة على ممارسة 55 نشاطًا، خلال أغسطس الماضي.
وأضافت الإدارة في بيان لها، اليوم الاثنين، ذلك يأتي في إطار جهود الإدارة العامة للحماية المدنية الرامية لتطوير منظومة العمل، وتوفير كل أوجه الدعم والأجهزة الحديثة والمتطورة لرفع كفاءة الأداء الأمني لرجال الحماية المدنية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتعاملون معها، ويسهم في دعم جهود رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والبيئة والوقاية من الحوادث والأخطار على اختلاف أنواعها ومسبباتها.
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