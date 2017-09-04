من هي "كريستين" التي اعتقلتها الشرطة الأسترالية ومنعتها من مقابلة البابا تواضروس؟

مصراوي Masrawy

كتب – عبد الله قدري:

اعتقلت الشرطة الأسترالية أمس الأول، كريستين سلوانس، وهي سيدة مصرية من أقباط المهجر في مدينة سيدني، ومنعتها من مقابلة البابا تواضروس، قبل دقائق من بدء اجتماع ضم البابا مع 5 آلاف فرد في إيبارشية سيدني.

ووصل البابا تواضروس إلى مدينة سيدني الثلاثاء الماضي، قادمًا من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.و

وأثار خبر القبض على كريستين التي نشرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بضرورة إصلاح الكنيسة، جدلا واسعا.

القبض على كريستين دفع الكنيسة الأرثوذكسية لإصدار بيان لتوضيح ملابسات ما حدث، وقال القمص تادرس سمعان وكيل إيبارشية سيدني: "في يوم السبت ٢/ ٩/ ٢٠١٧ وحوالي الساعة الرابعة والربع بعد الظهر وقبل اجتماع قداسة البابا توا ضروس مع 5 آلاف فرد من شعب سيدني أبلغنا مايكل رشدي مسؤول تنظيم الشعب ان البوليس طرد كريستين بالقوة بعد أن قاومت أمرا بمغادرة المكان".

بيان القمص "سمعان" تبعه بيان آخر من القمص بيشوي دانيال مسؤول كنائس سيدني، يتهم كريستين بإثارة الشغب على فيسبوك من خلال آرائها.

وقال دانيال في بيانه:" قاومت هذه الابنة البوليس الذي طلب منها مغادرة مكان لقاء الشعب بسبب شغبها على الفيس وتهديدها للأمن".

تابع البيان "تعدت الابنة على البوليس ثم رمت نفسها وطلبت من الجميع تصويرها، وطلب الكهنة من البوليس عدم أخذ أي إجراء قانوني ضدها لأنها ابنتنا"، مؤكدًا أن الاعتقال كان إجراء أمنيا، ليست للكنيسة علاقة به.

كان نشطاء أقباط اتهموا "دانيال" بتقديم بلاغ للشرطة الأسترالية للقبض على كريستين بسبب آرائها المناهضة للكنيسة.

جولة سريعة في الصفحة الشخصية لكريستين على موقع فيسبوك، أوضحت أنها من المنادين بإصلاح الكنيسة.

ومع زيارة البابا تواضروس لسيدني، بثت كريستين مقاطع فيديو وتدوينات تحت "هاشتاج" إصلاح الكنيسة الأسترالية.

ونادت كريستين بما أطلقت عليه "المبادئ السبع" لإصلاح الكنيسة في سيدني، ولخصت هذه المبادئ فيما يلي:

- مطالبة البابا تواضروس بإعادة النظر في تعيين ماجد بوكنره كمسؤول للمدرسة القبطية في مصر، لأنه حسب قولها استغل الكنيسة للوصول إلى هذا المنصب.

- ضرورة وضع فيه خط بين الكنيسة في سيدني والدولة، وتطرقت إلى خطبة رئيس استراليا على منبر كنيسة مارمرقس واصفة ذلك بـ "المهزلة".

- إقامة قداس واحد بطريقة واحدة في كل المقاطعات، توحيدًا للشعب المسيحي.

- وضع منهج واحد لمدراس الأحد وتعميمه على كنائس استراليا.

- إقامة يوم روحي للكهنة، للوحدة بينهم وإذابة أي خلافات.

- دعوة الكنيسة إلى احتواء أبنائها وعدم طردهم حتى لو نادوا بعقيدة مغايرة للكنيسة.

- حل موضوع الطلاق بين الأقباط.

ووجهت كريستين دعوة للبابا تواضروس لحل جميع مشاكل الأقباط، قائلة:" متمشيش من هنا يا بابا غير لما تحل مشاكلنا".

وقبل ذهابها لمقابلة البابا، قالت كريستين:" أنا ذاهبة للقاء البابا في سيدني، وسأعرض عليه 7 مطالب تهم المجتمع القبطي".