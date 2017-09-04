محافظ الجيزة: رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع العمرانية

الجيزة - (أ ش أ):

قام حي العمرانية اليوم الإثنين، بحملة نظافة استهدفت العديد من الشوارع لرفع أي مخلفات أو تجمعات قمامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة.

وصرح الدالي في تصريحات اليوم، أنه تم خلال الحملة رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة بشوارع ترعة الزمر والدكتور فؤاد سعيد وبجوار الطريق الدائري وشوارع فيصل السطحي والمخزن والمطبعة والمريوطية وطارق يحي والإخلاص وعثمان أحمد عثمان وخالد أمين والكونيسة.

وكلف المحافظ المسؤولين بحي العمرانية بالإستمرار في جهود رفع مستوى النظافة بمناطق الحي وزيادة الإهتمام بالمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.