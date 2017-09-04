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سفير إيطاليا في القاهرة يتسلم منصبه 14 سبتمبر

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سفير إيطاليا في القاهرة يتسلم منصبه 14 سبتمبر سفير إيطاليا في القاهرة يتسلم منصبه 14 سبتمبر

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، اليوم الإثنين، عن أن سفير بلاده لدى جيامباولو كانتيني، سيتسلم منصبه بالقاهرة في 14 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أنه في اليوم نفسه، سيباشر السفير المصري هشام بدر مهامه في روما.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن ألفانو قوله، في جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلسي البرلمان الإيطالي عن العلاقات بين إيطاليا ومصر، بعد قرار إعادة سفيرها لدى القاهرةـ إن مصر شريك لا غنى عنه بالنسبة لإيطاليا وكذلك إيطاليا بالنسبة لمصر، لذا فمن المستحيل ألا يكون للبلدين حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى.

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ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن إرسال السفير كانتيني إلى القاهرة، يهدف إلى تعزيز الالتزام السياسي والأخلاقي للحكومة الإيطالية بغية السعي إلى الحقيقة، حول ملابسات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

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