كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل حظيرة ماشية

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كشفت أجهزة أمن البحيرة، اليوم الإثنين، عن غموض العثور على جثة طفلة، داخل حظيرة ماشية خاصة بأحد أقاربها، بقرية كنيسة الضهرية، التابعة لمركز إيتاي البارود,

وأوضحت التحريات أن وراء الواقعة ابن عم المجني عليها، وقتلها للاستيلاء على حلق ذهب كانت ترتديه، لشراء المخدرات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة.

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بالانتقال تبين أن الجثة تخص "شهد م"، متغيبة عن منزلها، منذ عصر أول أمس السبت، وبها آثار خنق، وتم سرقة حلقها الذهبي.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الواقعة ابن عمها "محمد م"، 25 عاما، عاطل، ومتزوج منذ 3 أشهر، ويعالج من الإدمان، وله سابقة في سرقة أحد أقاربه وكذلك نفس الطفلة، لشراء المخدرات.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته وسرقة الحلق الخاص بالمجني عليها، وبيعه لشراء مخدرات، وأرشد عن الأموال التي باع بها الحلق، وجار عرضه على النيابة.