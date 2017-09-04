السيسي يعود لمقر إقامته بعد انتهاء حفل زعماء «بريكس»

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انتهى الحفل الفني الذي أقامه الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته، على هامش قمة البريكس، اليوم الإثنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، شاهدا الحفل الفني المسرحي، على مسرح "بانام الكبير"، بمدينة شيامن الصينية، بمشاركة الرئيس الصيني وقرينته.

وحضر الحفل القادة المشاركين في قمة بريكس، التي تعقد حاليا في مدينة شيامن، وتضم دول: الصين، روسيا، البرازيل، الهند، وجنوب إفريقيا، في مدينة شيامن، وذلك بحضور عدد من الدول الناشئة وهي: مصر، غينيا، المكسيك، طاجيكستان، وتايلاند.

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ويعد الحفل الفني الذي جاء تحت عنوان "صراع المستقبل"، وبرعاية الرئيس الصيني وقرينته، كنوع من الترحيب بضيوف القمة وجلسة الحوار بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية للاستمتاع بألوان الثقافة الصينية ولقضاء أمسية رائعة.

وتضمن الحفل الفني، عرضا مسرحيا لمجموعة من الراقصين والراقصات، عزفت فيه الموسيقى الصينية ألحانها الشهيرة، واستلهمت حضارة الصين القديمة والحديثة، وتعاونها مع دول البريكس على مدار سنوات ماضية.

وعقب ذلك، عرض الفصل الثاني من المسرحية الفنية الذي جاء بعنوان "البحر والسماء"، وعزفت الأوركسترا الموسيقية مقطوعة بعنوان "أيها البحر مسقط رأسي"، بمشاركة عازفي الكمان والبيانو مع عرض مقاطع مصورة للأهرامات والآثار المصرية والصينية القديمة، مع فيديو يوثق أجمل المعالم السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة للصين ومصر والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا.