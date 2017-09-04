ابنها ظهر في «عمر وسلمى» وأخفت زواجها لهذا السبب.. 10 معلومات عن «نورهان»

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فاجأت الفنانة "نورهان" جمهورها بزواجها في بداية الشهر الجاري، حيث اندهش متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" بتغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوجة، لتنهال عليها التهاني من أصدقائها وجمهورها.

وعن سبب إخفائها الزواج، شاركت "نورهان" عبر صفحتها صورة جاء فيها: "ماتقولولش للناس على حاجة حلوة لسة ماتمتش عشان مش هتكمل"، وعلّقت عليها: "عرفتوا بقى أنا ليه مقولتش غير بعدها؟".

ونستعرض فيما يلي عدد من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن الفنانة نورهان..

1- اسمها بالكامل نورهان إبراهيم شعيب، ولدت في 15 يناير عام 1982 بالإسكندرية.

2- خريجة كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

3- بدأت مشوارها الفني عام 1994، عندما شاهدها المخرج "عبد العزيز السكري" في أحد المناسبات، وكان وقتها يبحث عن وجه جديد لمسلسل "الساحر"، وطلب من والدها مشاركتها بالعمل ووافق على دخولها المجال.

4- توقفت عن التمثيل لفترة بسبب الدراسة، ثم عادت مجددًا عام 1999 بمشاركتها في مسلسل "حضرة المحترم"، من بطولة الفنانة سمية الخشاب وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي.

5- تميزت أكثر في الأعمال الدرامية، واشتهرت بدورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، كما شاركت في مسلسل "العصيان" و"كناريا وشركاه" و"سوق العصر" وغيره.

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6- تزوجت في عام 2004 من الشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، وأنجبت منه ابنها الوحيد "معاذ"، ولكنهما انفصلا عام 2013، وقالت عن ذلك في تصريحات سابقة: "أشعر بحريتي واستقلاليتي بعد الطلاق".

7- توقفت عن العمل الفني لفترة، وعادت مجددًا في عام 2013، وشاركت في عدة مسلسلات أخرى، من بينها "سيرة الحب" و"ابن حلال" و"ألف ليلة وليلة" و"حالة عشق" والجزء الثالث من "هبة رجل الغراب" وغيره.

8- مشاركاتها في المجال السينمائي قليلة نسبيًا، حيث شاركت في عدد قليل من الأفلام، من بينها "أول مرة تحب يا قلبي" و"8 في المية (8%)"، و"المرسي أبو العباس".

9- في عام 2004 ترددت أنباء حول اعتزال نورهان الفن وارتداء الحجاب، ولكنها تراجعت عن هذا القرار وأكملت مشوارها الفني بلا حجاب، وقالت عن اعتزالها أنها مجرد شائعة وأرادت فقط التفرغ لحياتها الأسرية.

10- لا يعرف الكثيرون أن ابنها "معاذ" هو الطفل الذي ظهر مع الفنان "تامر حسني" في الجزء الثاني من فيلم "عمر وسلمى".