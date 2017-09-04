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"البديل الألماني" يطالب بتقديم دورات دفاع عن النفس مجانية للفتيات

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مصراوي Masrawy

"البديل الألماني" يطالب بتقديم دورات دفاع عن النفس مجانية للفتيات

03:57 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

برلين - (د ب أ):
طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بتقديم دورات مجانية للفتيات والنساء لتدريبهن على الدفاع عن النفس.

كما طالب الحزب بتوزيع كتيبات تحتوي على إرشادات شاملة لاحتياطات الأمن الضرورية التي يمكن للنساء تطبيقها دون جهد كبير.

وقالت المرشحة الأولى للحزب للانتخابات البرلمانية، أليس فايدل، اليوم الاثنين إنه من المفترض تمويل تلك الكتيبات والدورات التدريبية عبر إجراء إعادة تصنيف لمخصصات برنامج " مارس الديمقراطية" الذي تموله الاتحادية.

وتأتي مطالب الحزب على خلفية تعرض امرأة كانت تمارس الركض في أحد المتنزهات بمدينة لايبتسيج للاغتصاب في وضح النهار الأسبوع الماضي.

واضطرت الضحية للخضوع إلى عملية جراحية عاجلة في وجهها عقب الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له.

وتبحث الشرطة عن رجلين تتراوح أعمارهما بين 25 و35 عاما يحملان ملامح سكان الدول المطلة على البحر المتوسط بلحية قصيرة غير مهذبة وشعر أسود.

وعقب وقوع الجريمة أوصت الشرطة ممارسة رياضة الركض بالحذر والحيطة.

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مصراوي Masrawy

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