قيادي حوثي ينفي صدور قرار باعتقال صالح ونقله إلى صعدة
قيادي حوثي ينفي صدور قرار باعتقال صالح ونقله إلى صعدة
03:55 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
علي عبدالله صالح
صنعاء - (د ب أ):
نفى محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، صحة الأنباء التي أشارت إلى صدور قرار من الجماعة لاعتقال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقال البخيتي، لوكالة الانباء الألمانية، إن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة العربية الفضائية أن مليشيا الحوثي قررت اعتقال صالح ونقله إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة شمال العاصمة صنعاء.
يذكر أن توترات كبيرة وغير مسبوقة ظهرت بين الحليفين (الحوثيين وصالح) خلال الفترة الماضية، إلا أن الحوثيين أكدوا أنه تم الاتفاق على إنهاء كافة التوترات بعدما اندلعت اشتباكات محدودة بين الحليفين الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
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