تزايد الانتقادات لنتنياهو بعد الكشف عن علاقته برئيس تحرير صحيفة

تل أبيب - (د ب أ):

أثارت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس تحرير صحيفة، والملياردير الأمريكي مالك الصحيفة، انتقادات متزايدة يوم الاثنين بعدما قاد طلب للحصول على معلومات إلى الكشف عن أن رئيس الوزراء كان يجري اتصالات بهما بصورة متكررة.

وأظهرت سجلات المكالمات، التي قدمها رئيس الوزراء إلى رافيف دراكر الصحفي في القناة العاشرة الإسرائيلية، والذي كان تقدم بطلب الحصول على المعلومات، أن نتنياهو اتصل بعاموس ريجيف رئيس تحرير صحيفة "يسرائيل هيوم" 15 مرة خلال الأيام التسعة عشرة السابقة لانتخابات عام 2013 .

ووفقا لتقرير للقناة العاشرة، فإن الصحيفة تبنت مواقف نتنياهو في الأيام التالية لاتصال رئيس الوزراء بريجيف.

كما أجرى نتنياهو اتصالات بصورة متكررة مع شيلدون أديلسون قطب الأعمال الأمريكي المحافظ، الذي يمتلك الصحيفة، ويدعم نتنياهو.

ويقول معارضو نتنياهو إنه إذا تأكد أن نتنياهو تدخل للتأثير على تغطية الصحيفة للانتخابات، فإن هذا سيكون مساهمة غير قانونية في حملته.

من جانبه، قال ديفيد بيتان، من حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو إن إجراء اتصالات مع رؤساء التحرير هو جزء اعتيادي من عمل أي رئيس وزراء.

وبعد معركة قانونية حامية، أعلن نتنياهو الخميس الماضي عدد المحادثات الهاتفية التي أجراها في الفترة من 2012 وحتى 2015 مع ريجيف 234 مرة وأديلسون 117 مرة، ولكن تاريخ المحادثات تم تقديمها لاحقا للقناة العاشرة حصريا.