بالصور.. "التنورة والتحطيب" فقرات لرواد متنزهات العيد بأسيوط
بالصور.. "التنورة والتحطيب" فقرات لرواد متنزهات العيد بأسيوط
03:45 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
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أسيوط – أسامة صديق:
شهدت الحديقة الدولية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، في رابع أيام عيد الأضحي، توافد المئات عليها.
واستقبلت الحديقة الدولية زوراها بمشاركة فرق الفنون الشعبية التي تمثلت في "التنورة" و"التحطيب" علي نغمات الموسيقي .
وقال كمال رفعت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، المسئول عن متابعة العمل داخل الحديقة خلال العيد، إن الحديقة جرى تطويرها بشكل كامل وتنظيف وتهذيب وتقليم الأشجار، مع توفير ألعاب ملاهي للأطفال.
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