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انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور

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مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور

03:38 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

انقطعت مياه الشرب عن 50 قرية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ مساء أمس وحتى كتابة هذه السطور.

واكد مصدر بمجلس المدينة أن سبب الانقطاع يعود إلى تعرض الخط المياه الرئيسى من رافع سندوب، لكسر. 

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس عزت الصياد، العمل علي إصلاح كسر خط المياه. 

وأضاف الصياد، أن الشركة وفرت سيارات نقل مياه شرب مجانًا للمواطنين لحين الانتهاء من الإصلاحات.

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