انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور
انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور
03:38 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "التنورة والتحطيب" فقرات لرواد متنزهات العيد بأسيوط
الدقهلية - رامي القناوي:
انقطعت مياه الشرب عن 50 قرية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، منذ مساء أمس وحتى كتابة هذه السطور.
واكد مصدر بمجلس المدينة أن سبب الانقطاع يعود إلى تعرض الخط المياه الرئيسى من رافع سندوب، لكسر.
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس عزت الصياد، العمل علي إصلاح كسر خط المياه.
وأضاف الصياد، أن الشركة وفرت سيارات نقل مياه شرب مجانًا للمواطنين لحين الانتهاء من الإصلاحات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إطلاق سراح 5 مصريين من الاختطاف في ليبيا بعد سداد "الفدية"
-
انتحار شاب داخل حجرته بالدقهلية
-
"صحة دمياط": 12 مصابة في حادث انقلاب سيارة عاملات التراحيل
-
القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المزارع بالدقهلية
إعلان
إعلان