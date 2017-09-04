السياحة تضع الترتيبات النهائية لانتخابات الغرف.. الأحد المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

خاطب المستشار أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزير السياحة، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، أمين عام هيئة قضايا الدولة لترشيح عدد من المستشارين من أعضاء الهيئة للإشراف على الانتخابات، وذلك في ضوء الترتيبات النهائية لانتخابات الغرف المزمع إجراؤها في العاشر من سبتمبر الجاري.

وصرح المهدي بأن الهيئة قامت بإرسال أسماء المستشارين الذين تم ترشيحهم من قبلها للإشراف على الانتخابات.

وأوضح أنه تم توزيعهم على مقار الانتخابات بحسب قربها من محل إقامتهم كما هو العرف المتبع في توزيع أعضاء الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات.