"القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى عن التحرش خلال ثالث أيام العيد

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس القومي للمرأة، إن غرفة عمليات شكاوى المرأة لم تتلق أي شكاوى تليفونية تتعلق بالتحرش أثناء اليوم الثالث للعيد.

وأضاف في بيان اليوم الإثنين، أن فريق عمل المكتب نظم عملية رصد ميدانية لحالات التحرش خلال الفترة المسائية، أمس الأحد، بمناطق مدينة نصر، كوبري قصر النيل، منطقة السينمات بوسط القاهرة، كورنيش النيل أمام مبنى التليفزيون.

وأشار المجلس إلى أنه لاحظ انضباط الحالة الأمنية بالشوارع، والتواجد الأمني المكثف، كما قام محامو مكتب الشكاوى بالنزول مع قوات مكافحة العنف ضد المرأة بمنطقة وسط القاهرة وأمام دور سينما مترو وميامي وذلك بصحبة العميد نشوى محمود، من وحدة مكافحة العنف بمديرية أمن القاهرة وأفراد الوحدة من الشرطة النسائية.

وتابع "تبين الازدحام أمام دور السينما مع وجود انضباط ويسر في دخول وخروج المواطنين دون أي عقبات".

وكان المجلس أنشأ غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش أثناء عيد الأضحى، وخصص الخط المختصر 15115، والأرقام 01007525600، 01121997477، لتلقي الشكاوى، وكذلك عبر البريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com.