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الرئيس السيسي يشاهد حفلًا فنياً على هامش قمة "بريكس"

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مصراوي Masrawy

الرئيس يشاهد حفلًا فنياً على هامش قمة "بريكس"

03:36 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

السيسي

شيامن - (أ ش أ):

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته الحفل الفني المسرحي الذي أقيم اليوم الإثنين، بمدينة شيامن الصينية، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته علي هامش قمة (بريكس).

وحضر الحفل القادة المشاركون في قمة بريكس التي تضم البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا.

ويعد الحفل الفني الذي جاء تحت عنوان (صراع المستقبل) وبرعاية الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته كنوع من الترحيب بضيوف قمة البريكس بمدينة شيامن وجلسة الحوار بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية للاستمتاع بألوان الثقافة الصينية ولقضاء أمسية رائعة.

وتضمن الحفل الفني عرضًا مسرحياً لمجموعة من الراقصين والراقصات حيث عزفت فيه الموسيقى الصينية ألحانها الشهيرة واستلهمت حضارة الصين القديمة والحديثة وتعاونها مع دول البريكس على مدار سنوات ماضية.

وعُرض الفصل الثاني من المسرحية الفنية الذي جاء بعنوان (البحر والسماء)، حيث عزفت الأوركسترا الموسيقية مقطوعة بعنوان (أيها البحر مسقط رأسي) بمشاركة عازفي الكمان والبيانو مع عرض مقاطع مصورة للأهرامات والأثار المصرية والصينية القديمة مع يوثق أجمل المعالم السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة للصين ومصر والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا.

وقامت مجموعة من الراقصات بعرض فني تبعه عرض آخر بالرقص بالعصى الخشبية الصينية لمجموعة من فنانات الجيشا تلاه عرض موسيقي آخر لعازفي الناي وغناء منفرد وجماعي للمشاركين في العرض المسرحي.

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