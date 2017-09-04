أسرة طفلة تتهم مستشفى طنطا الجامعي بالإهمال.. والمدير: «هجيب سراير منين؟»

التحرير

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اتهمت أسرة طفلة مسؤولي مستشفى طنطا الجامعي بالغربية، برفضهم استقبال ابنتهم التي تعاني من كسور وجروح شديدة نتيجة سقوطها من سيارة.

ووقعت مشادة كلامية بين أسرة الطفلة وأطباء المستشفى الذين أكدوا عدم توافر سرير شاغر بغرفة العناية المركزة، لتدخل والدتها في نوبة من البكاء.

"الإهمال فوق الخيال.. كل ما ندوّر على دكتور مانلاقيش"، قال خميس أبو المجد، والد الطفلة "نجلاء"، 15 سنة، إن معاناة ابنته استمرت لمدة 4 ساعات "ولا دكتور عبرنا"، لافتا إلى أنه توجه إلى مستشفى المنشاوي، حيث تم عمل الإسعافات والأشعة اللازمة.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، أن المستشفى لم يرفض علاج الطفلة، مشيرا إلى أنها حضرت في تمام 12 منتصف الليل، وخضعت للإسعافات الأولية من قبل طبيب الجراحة، علاوة على كل الأشعة (سونار على البطن والحوض، مقطعية على المخ).

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم إيداع الطفلة قسم الاستقبال لعدم وجود أسرة شاغرة بالعناية المركزة "عندي 32 سرير عناية عليها 32 مريضا، أجيب سراير تانية منين؟!".



واختتم الدكتور الشبيني حديثه بالإشارة إلى أن يوم الإثنين من كل أسبوع مخصص لاستقبال الحالات من قبل مستشفى وزارة الصحة "المنشاوي"، وفقا للجدول الزمني المتبع؛ لارتفاع أعداد المرضى القادمين من محافظات الغربية، البحيرة، كفر الشيخ.