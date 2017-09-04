وزير الأوقاف: 35 مليون و200 ألف حصيلة صكوك الـضاحي

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قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، اليوم الاثنين: إنه "تم ذبح جميع الأضاحي ضمن مشروع صكوك الأضاحي بقيمة 35 مليون و200 ألف جنيه، والتي أعلنت عنها الوزارة، وسنقوم بمراجعة كافة الصكوك عقب انتهاء إجازة العيد وإصدار المبالغ الرسمية التى تم جمعها، وأن الوزارة تعاقدت مع وزارة التموين لتوفير 400 طن من اللحوم، وتم توفير الأضاحى وتمت عملية الذبح فى الوقت الشرعى عقب صلاة العيد يوم الجمعة الماضية وحتى انتهاء رابع أيام العيد، وتم تخصيص الكميات من اللحوم لمحافظات الوجه القبلى والتى تعد من المحافظات الفقيرة".

جاءت تصريحات "جمعة" خلال لقاءه بالأئمة ومديري الإدارات في بني سويف، لافتًا إلى أن سياسة الوزارة في المرحلة القادمة تعتمد على اللقاءات المباشرة مع أئمة المساجد ومديرى الإدارات، ومواصلة اللقاءات بالأئمة في المحافظات، على أن يتم عقد اجتماعًا مع ائمة محافظة الشرقية الجمعة القادمة، وأئمة محافظة أسوان السبت المقبل عقب افتتاح المعسكر.

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وأشار "جمعه" خلال زيارته لمحافظة بني سويف ولقاءه عدد من الأئمة ومديرى الإدارات وقيادات مديرية أوقاف بنى سويف بمسجد يوسف الصديق بمسقط رأسه بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة إلى أن وزارة الأوقاف قامت بطرح 80% من أسئلة امتحانات الإمام المتميز على موقع الوزارة، و20 % لتميز باقى الأئمة، وحصول عدد كبير من الأئمة على 90 % فى الامتحانات، وقيام الدراسات العليا بوضع الامتحانات.