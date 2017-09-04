السيسي يحضر حفلا فنيا على هامش قمة «بريكس»

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، الحفل الفني المسرحي الذى أقيم، اليوم الإثنين، على مسرح "بانام الكبير"، بمدينة شيامن الصينية، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، وقرينته، وذلك على هامش قمة بريكس.

وحضر الحفل القادة المشاركين في قمة بريكس، التي تعقد حاليا في مدينة شيامن، تضم دول: الصين، روسيا، البرازيل، الهند، وجنوب إفريقيا، في مدينة شيامن، وذلك بحضور عدد من الدول الناشئة وهي: مصر، غينيا، المكسيك، طاجيكستان، وتايلاند.

ويعد الحفل الفني الذي جاء تحت عنوان "صراع المستقبل"، وبرعاية الرئيس الصيني وقرينته، كنوع من الترحيب بضيوف القمة وجلسة الحوار بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية للاستمتاع بألوان الثقافة الصينية ولقضاء أمسية رائعة.

وتضمن الحفل الفني، عرضا مسرحيا لمجموعة من الراقصين والراقصات، عزفت فيه الموسيقى الصينية ألحانها الشهيرة، واستلهمت حضارة الصين القديمة والحديثة، وتعاونها مع دول البريكس على مدار سنوات ماضية.

وعقب ذلك، عرض الفصل الثاني من المسرحية الفنية الذي جاء بعنوان "البحر والسماء"، وعزفت الأوركسترا الموسيقية مقطوعة بعنوان "أيها البحر مسقط رأسي"، بمشاركة عازفي الكمان والبيانو مع عرض مقاطع مصورة للأهرامات والآثار المصرية والصينية القديمة، مع فيديو يوثق أجمل المعالم السياحية والأماكن الطبيعية الخلابة للصين ومصر والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا.

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وبعد ذلك، أدت مجموعة من الراقصات عرضا فنيا، تبعه عرض آخر بالرقص بالعصى الخشبية الصينية لمجموعة من فنانات الجيشا، تلاه عرض موسيقي آخر لعازفي الناي وغناء منفرد وجماعي للمشاركين في العرض المسرحي.

كان السيسي، التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة، وأكد له أن مصر حريصة على مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمتين السورية والليبية.

كما ألقى السيسي كلمة أمام منتدى أعمال قمة بريكس، قال فيها إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المصرية كانت وفقا لأولويات ورؤية وطنية خالصة، مضيفا: "درسنا عدة نماذج للإصلاح الاقتصادي منها البرازيل والهند".

وذكر أنه على الرغم من تكلفة الحرب ضد الإرهاب بكل صوره، والعمل على استئصاله ونجاح مصر في محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن في بلد بحجم مصر يزيد حجم سكانه على 93 مليون نسمة، لم يثنها يوما عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة الاقتصادية المزمنة.