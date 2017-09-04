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«حلم دوري الأبطال وعظمة كونتي».. هازارد يتحدث

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«حلم دوري الأبطال وعظمة كونتي».. هازارد يتحدث «حلم دوري الأبطال وعظمة كونتي».. هازارد يتحدث

التحرير

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أشاد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، بالإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال إيدين هازارد: "كونتي مدرب عظيم، ويتواجد دائما على الخطوط يتحدث للاعبين ويعطي التعليمات، بالطبع نحتاج لهذه الشخصية للفوز بجميع البطولات الممكنة، وقمنا بسوق انتقالات ناجح، وأصبحنا نمتلك العمق الذي تحتاجه، ولدينا الآن تشكيلة أفضل مما مضى".

وأردف الدولي البلجيكي : "فريقنا كان مميزا الموسم الماضي، ولكن الآن نشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولذلك نحتاج لتطبيق أسلوب المداورة وإراحة بعض اللاعبين ليكونوا جاهزين للمباراة التالية".

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وواصل نجم تشيلسي: "هدفنا الفوز بجميع البطولات الممكنة، وأعتقد أننا نمتلك العناصر التي قد تجعلنا نحقق ذلك الأمر".

واختتم إيدين هازارد : "بالنسبة لي حققت العديد من البطولات مع تشيلسي ولكني لم أحقق دوري أبطال أوروبا على الإطلاق ولذلك أتمنى حقا الفوز بهذه البطولة، ولكني أصر على رغبة الفريق في حصد البطولات كافة".

يذكر أن تشيلسي وقّع مع الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد والألماني أنطونيو روديجر من روما الإيطالي بالإضافة إلى التوقيع مع ويلي كابايرو من مانشستر سيتي بالمجان، كما ضم داني درينكوتر من ليستر سيتي ودافيد زاباكوستا من تورينو الإيطالي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

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التحرير

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