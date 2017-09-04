نيجيريا تغازل أول بطاقة لأفريقيا في المونديال.. والكاميرون تنتظر المعجزة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتضن ملعب أحمدو أهيدجو، بمدينة ياوندي، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، المقامة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الـ6 مساءً، بقيادة الحكم بكاري جاساما، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويشكل الحارس كارل ايكيمي الذي يعاني من سرطان الدم، مصدر الهام لزملائه في المنتخب النيجيري الذي يسير بثبات نحو التأهل مونديال روسيا 2018.

وتم تشخيص إصابة الحارس البالغ من العمر 31 عامًا بسرطان الدم الحاد خلال فحص طبي روتيني أجراه قبل ثلاثة أشهر مع ناديه وولفرهامبتون واندررز الذي ينافس في الدرجة الأولى الإنجليزية.

ويؤكد المدير الفني للمنتخب النيجيري الألماني جيرنوت روهر "نتعهد بأن نفوز بهذه المباراة من أجل كارل" بعد الفوز الكبير على الكاميرون (4-0)، الجمعة الماضية، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ما جعل الـ"سوبر ايجلز" يتصدر بفارق 5 نقاط عن زامبيا الثانية.

شاهد أيضا

ويتأهل بطل كل من المجموعات الأفريقية الخمس إلى المونديال، وفي إمكان نيجيريا أن تصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نهائيات روسيا 2018 في حال تجديد الفوز على الكاميرون، وعدم فوز زامبيا الثلاثاء على مضيفتها الجزائر القابعة في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

من جانبه يبحث منتخب الكاميرون عن معجزة، للحفاظ على آماله في التأهل، على الرغم من أن المدرب البلجيكي لمنتخب الكاميرون هوجو بروس، تقبل واقع أن فريقه فقد الأمل ببلوغ النهائيات بعدما فقد سبع نقاط في ثلاث مباريات.

ويحتل منتخب نيجيريا صادرة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب زامبيا ثانيًا برصيد 4 نقاط، في المقابل يقبع المنتخب الكاميروني بالمركز الثالث برصيد نقطتين، فيما تتذيل الجزائر المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

كما سيستضيف اليوم منتخب ليبيا نظيره الغيني على ملعب مصطفى بن جنات، في تمام الساع الثامنة مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم الإيفواري ابو كوليبالي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وتتذيل ليبيا المجموعة الأولى دون نقاط بعد خساراتها 3 مباريات، فيما تأتي غينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد فوز وخسارتان، فيما تتصدر تونس المجموعة برصيد 9 نقاط، في تأتي جمهورية الكونغو الديموقراطية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.