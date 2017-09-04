أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

استبعاد نجم منتخب إسبانيا أمام ليشتنشتاين

Google+ Print
استبعاد نجم منتخب إسبانيا أمام ليشتنشتاين استبعاد نجم منتخب إسبانيا أمام ليشتنشتاين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحيفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن عودة المهاجم دافيد فيا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا لم تستمر طويلا، بعدما اضطر للخروج من القائمة قبل مباراة المقبلة في تصفيات 2018 بروسيا، أمام ليشتنشتاين، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وبعد غياب عن المنتخب استمر 3 سنوات شارك فيا صاحب الـ35 عامًا، بديلا في فوز إسبانيا 3- 0 على إيطاليا في تصفيات كأس العالم السبت الماضي، تعرض اللاعب للإصابة في عضلات الفخذ في التدريبات.

وبتلك النتيجة انفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، مبتعدا بـ3 نقاط عن إيطاليا التي تحتل المركز الثاني.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "بعد متابعة الإصابة التي تعرض لها ديفيد فيا خلال تدريبات الصباح تقرر أن يغادر اللاعب المنتخب، ولا يسافر معه إلى ليشتنشتاين".

شاهد أيضا

يذكر أن دافيد فيا لاعب نيويورك سيتي الأمريكي هو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا، وشارك في مباراته الدولية رقم 98 في مواجهة إيطاليا مطلع الأسبوع الحالي.

فيا

دافيد فيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)