استبعاد نجم منتخب إسبانيا أمام ليشتنشتاين

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ذكرت تقارير صحيفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن عودة المهاجم دافيد فيا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا لم تستمر طويلا، بعدما اضطر للخروج من القائمة قبل مباراة المنتخب المقبلة في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، أمام ليشتنشتاين، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وبعد غياب عن المنتخب استمر 3 سنوات شارك فيا صاحب الـ35 عامًا، بديلا في فوز إسبانيا 3- 0 على إيطاليا في تصفيات كأس العالم السبت الماضي، تعرض اللاعب للإصابة في عضلات الفخذ في التدريبات.

وبتلك النتيجة انفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، مبتعدا بـ3 نقاط عن إيطاليا التي تحتل المركز الثاني.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "بعد متابعة الإصابة التي تعرض لها ديفيد فيا خلال تدريبات الصباح تقرر أن يغادر اللاعب المنتخب، ولا يسافر معه إلى ليشتنشتاين".

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يذكر أن دافيد فيا لاعب نيويورك سيتي الأمريكي هو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا، وشارك في مباراته الدولية رقم 98 في مواجهة إيطاليا مطلع الأسبوع الحالي.