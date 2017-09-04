انتشال جثة فتاة "مصابة بطعنات" بمياه الرياح التوفيقي بكفر شكر
انتشال جثة فتاة "مصابة بطعنات" بمياه الرياح التوفيقي بكفر شكر
03:35 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الاثنين، جثة لفتاة عثر عليها بمياه الرياح التوفيقى بكفر شكر.
تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مشاهدة الأهالي جثة غريق بمياه الرياح التوفيقى بقريه كفر عامر رضوان.
وتبين لقوات الإنقاذ أن الفتاة في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبها عدة إصابات بالبطن والرقبة.
تحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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