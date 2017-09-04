وزير الأوقاف لـ"أئمة" بني سويف: نبذ العنف والتطرف دوركم

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح مركز لتدريب الأئمة بمحافظتي أسوان والأقصر الاسبوع المقبل، قائلا:" الهدف الأول للوزارة فى الفترة القادمة هو الأداء الدعوى الذى يعد الشغل الشاغل للوزارة، مطالباً الأئمة بضرورة الالتزام بالدعوة الصادقة التى تستند إلى الدين الوسطي الصحيح ونبذ العنف والتطرف.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الأوقاف بعدد من الأئمة ومديرين الإدارت بمسقط رأسه بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، خلال قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته بالقرية.

وأشار وزير الأوقاف إلى حرصه على التواصل المباشر مع أكبر عدد من الأئمة والعاملين فى الأوقاف، وانتهاز أى فرصة لعقد لقاءات معهم.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تعاقد مع وزارة التموين لتوفير 400 طن من اللحوم وجرت عملية الذبح فى الوقت الشرعي عقب صلاة العيد يوم الجمعة الماضية وتستمر حتى انتهاء اليوم مشيرا إلى تلك الكميات جرى تخصيص أغلبها لمحافظات الوجه القبلى الفقيرة، لافتا إلى أن عائد بيع صكوك الاضاحى وصل الى 35 مليون جنيه و200 ألف بشكل مبدئي.