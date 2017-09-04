إطلاق سراح 5 مصريين من الاختطاف في ليبيا بعد سداد "الفدية"

الدقهلية - رامي القناوي:

قال محمد رمضان، أحد أقارب شاب من المصريين الخمسة المختطفين في ليبيا أنه جرى إطلاق سراحهم بعد سداد الفدية والمقدرة بقيمة 100 ألف جنيه عن كل شخص.

يذكر ان المختطفين الخمسة جميعهم من قرية شاوة بمركز المنصورة.

وأضاف رمضان، لـ"مصراوي" أن المحررين الخمسة هم:"عبد الله ماهر، 28 سنة، وشريف محمود عبد الحليم، 45 سنة، وإبراهيم حسانين الباز، 28 سنة، وفرحات عبد المنعم دبيه، 37 سنة، والسعيد عبد المنعم فرحات، 24 سنة، تعرضوا للاختطاف على يد مليشيات مسلحه بليبيا، التي طالبت أسرهم بما وصفته فديه قدرها 5 آلاف دولار أو مبلغ 100 ألف جنيه مصري عن كل واحد جرى تسليمها لعدد من الوسطاء بمحافظتى كفر الشيخ والغربية وبنها.

وأشار رمضان، إلى أن المحرريين لم يعودوا إلى مصر ولكنهم ذهبوا إلى عملهم فى مدينة طرابلس الليبية حتى يوفرون جزء من مبلغ الفدية الذي جمعته أسرهم من أهالي القرية.

وأوضح أحد أقارب المختطفين أنهم تمكنوا من جمع الفدية وبتواصلهم مع أفراد العصابة الليبية أخبروهم أن المبلغ سيتم تسليمه بمصر مقابل إطلاق سراح أبناءهم في ليبيا إلا أنهم تخوفوا من ذلك ففوجئوا بمد المليشيات للأهالي بعنواين شباب آخرين من بنها وكفرالشيخ والغربية لتوصيل المبالغ.

وتبين ان الوسطاء كانوا مختطفين وجرى الإفراج عنهم بعد سداد أسرهم فدية مماثلة وعادوا إلى مصر .

يذكر أن الخمسة المختطفين كانوا سافروا منذ عدة أيام للعمل بليبيا وفور وصولهم منطقة طبرق داخل الحدود الليبية اختطفهم مسلحون في منطقة بني وليد.