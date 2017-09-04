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بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد

03:05 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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إطلاق سراح 5 مصريين من الاختطاف في ليبيا بعد سداد

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إطلاق سراح 5 مصريين من الاختطاف في ليبيا بعد سداد "الفدية"

الغربية-مروة شاهين :

شهدت الحدائق والمتنزهات بمحافظة الغربية توافد مكثف من الأهالي في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وسط تجمع الأسر والعائلات واصطحاب الأطفال للهو.

وامتلأت حديقة الأندلس بشارع البحر بمدينة طنطا والطفل بالاستاد بالزوار كما توافد أهالي المحلة الكبرى على حديقة الأمل وانطلق الآلاف إلى شواطئ النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون .

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