بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد
بالصور.. حدائق ومنتزهات الغربية "زحمة" في رابع أيام العيد
03:05 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
إطلاق سراح 5 مصريين من الاختطاف في ليبيا بعد سداد "الفدية"
الغربية-مروة شاهين :
شهدت الحدائق والمتنزهات بمحافظة الغربية توافد مكثف من الأهالي في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وسط تجمع الأسر والعائلات واصطحاب الأطفال للهو.
وامتلأت حديقة الأندلس بشارع البحر بمدينة طنطا والطفل بالاستاد بالزوار كما توافد أهالي المحلة الكبرى على حديقة الأمل وانطلق الآلاف إلى شواطئ النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات ويصدّر 3500 طن فوسفات
-
محافظ سوهاج: رفع 14 طن مخلفات بنطاق "طما"
-
بالصور.. ضبط لحوم وأسماك ودواجن فاسدة في الأقصر
-
ضبط 2 طن ملح و189 عبوة أغذية أطفال فاسدة في الغربية
إعلان
إعلان