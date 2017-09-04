البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية في سيدني
البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية في سيدني
03:29 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
سيدني - (أ ش أ):
زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، القنصلية المصرية في مدينة سيدني في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا ، حيث كان في استقباله السفير يوسف شوقي قنصل مصر في سيدني وأعضاء القنصلية.
وكان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني يوم الثلاثاء الماضي، قادمًا من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر عام 2012.
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