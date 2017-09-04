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البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية في سيدني

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية في سيدني

03:29 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

البابا تواضروس يزور القنصلية المصرية في سيدني

سيدني - (أ ش أ):
زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، القنصلية المصرية في مدينة سيدني في إطار جولته الرعوية الحالية لأستراليا ، حيث كان في استقباله السفير يوسف شوقي قنصل في سيدني وأعضاء القنصلية.

وكان البابا تواضروس قد وصل إلى مدينة سيدني يوم الثلاثاء الماضي، قادمًا من اليابان ليبدأ زيارته الرعوية الأولى لهذه الإيبارشية منذ تنصيبه في نوفمبر عام 2012.

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Asha

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