عبدالرحيم علي: مصادرة "البوابة" تسئ لأجهزة الدولة ولا توجد حملة توقيعات لإسقاط عضويتي

كتبت - ياسمين محفوظ:

سخر النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، من اتهامه بالانتماء لتنظيم الإخوان، وقيامه بزيارة تركيا، موضحا في تصريحات خاصة لمصراوي أنه لم يسافر إلى تركيا في حياته.

وقال: من أطلق هذا الاتهام لا يحترم عقلية الناس فبأي عقل وأي منطق يصفونني بالإخواني في حين أننى أول من كشف للناس حقيقة الإخوان وخاض ضدهم حروبا ضاربة ومعارك وتلقي تهديدات منهم بالقتل حتي الآن.

وعما وصفه بحملة التشويه الأخيرة التي يتعرض لها قال النائب البرلماني "لا أتابع ما ينشر خاصة أنها ليست المرة الأولى، وأنا ماض في طريقي وتركيزي فقط علي مؤلفاتي التي تُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية، كما أنني بصدد عقد مؤتمر عالمي في أوروبا نهاية شهر ديسمبر المقبل أوضح خلاله حقيقة ثورات الربيع العربي".

وتابع "علي" إنه لا ينظر خلفه، قائلا "الذين يهاجمونني لا أعرفهم ولا اقرأ لهم كما أنه لا يوجد قارئ لهم، بدليل أنهم يضعون اسمي في العناوين لجذب القراء، ولا أجد وصفا لكتاباتهم سوى أنها الكذب الأشر".

وشدد عبدالرحيم على أنه ليس لديه ما يخشاه وأن مواقفه دائما معلنة بصوت عال، مبديا دهشته من مصادرة جريدته "البوابة " بسبب مانشيت تساءل فيه عن مكان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الهارب من تنفيذ حكم قضائي، لافتا الي ان مصادرة جريدته لن تضيره في شئ بل تسىء لأجهزة الدولة.

ونفى عبدالرحيم وجود حملة توقيعات داخل مجلس النواب ضده لاسقاط عضويته، مؤكدا أن النائبة زينب سالم نفت ما نشر على لسانها بأنها تقود حملة لجمع توقيعات لاسقاط عضويته، لافتا إلى أن النائبة تفهم جيدا في القانون وتعي الحالات التي يمكن أن تسمح بجمع توقيعات لإسقاط عضوية أي نائب، موضحا أن إسقاط العضوية يخضع لمعايير معينة لا تنطبق عليه فهو ليس بفاسد أو مرتش ولا يستغل منصبه، ولا سئ السمعة.