"مصر للطيران": انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج.. الأربعاء

كتب – طه عبيد:

ينطلق صباح الأربعاء، الجسر الجوي الذي تسيره شركة مصر للطيران لعودة الحجاج إلى أرض الوطن، بعد أدائهم الشعائر، حيث من المتوقع أن تنقل فيه الشركة أكثر من 70 ألف حاجًا على متن ما يقرب من 320 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة.

وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الجسر الجوي سيبدأ، الأربعاء، بإقلاع أول رحلة رقم (658) من مدينة الحجاج بجدة الساعة ٨:١٠ صباحا قادمة إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، بإجمالي 12 رحلة في هذا اليوم، جميعها من جدة تنقل 2990 حاجا من حجاج السياحة والتضامن والترانزيت، بينما يبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج من المدينة المنورة، الجمعة المقبل، 8 سبتمبر، بعد بداية وصول الحجاج لمدينة الرسول الكريم وزيارة بيته الشريف.

وأشار في بيان اليوم، إلى أنه ستتم مرحلة العودة بتكثيف الرحلات منذ بدايتها، وتبدأ في العد التنازلي في ختام الموسم، الذي من المقرر أن يختتم يوم 22 سبتمبر من جدة، 25 سبتمبر، من المدينة المنورة.

وأضاف مسلم أن "بعثة مصر للطيران من مختلف التخصصات التي سافرت من القاهرة لخدمة الحجاج في مرحلة العودة تسلمت مواقع عملها في مطاري جدة والمدينة المنورة، وكذلك مكتبا مصر للطيران بجدة والمدينة، وأصبحت على أهبة الاستعداد لتشغيل الرحلات بالتنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية بالموسم في مصر والسعودية، بعد عقد عدة لقاءات للاطمئنان على انتظام الجسر الجوي، وتلافي أي مشكلات".

ودعا الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ضيوف الرحمن بضرورة اتباع الإرشادات التي تٌيسر لهم رحلة عودتهم من الأراضي المقدسة، التي تتضمن الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بـ6 ساعات من مطار المدينة المنورة.

وأشار إلى ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج، وضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بينما يسمح باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم، وما يزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمته نقدا، بالإضافة إلى السماح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من قبل السلطات السعودية (سقيا زمزم) 5 لترات.