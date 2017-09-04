الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المديريات الإقليمية ستبدأ توزيع لحوم الأضاحي بالقرى والمناطق الأكثر فقرًا، الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 400 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، بعد عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن المديريات الإقليمية تستعد حالياً لتوزيع اللحوم، منوها إلى أنه يتم الذبح في الأوقات الشرعية.

ولفت رئيس القطاع الديني، إلى أن تكلفة لحوم الأضاحي التي سيتم توزيعها بلغت هذا العام 35 مليون جنيه، ويتم التوزيع طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي.