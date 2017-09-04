أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

03:12 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الأوقاف: بدء توزيع لحوء الأضاحي بالقرى والمناطق الفقيرة.. الخميس

وزارة الأوقاف

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المديريات الإقليمية ستبدأ توزيع لحوم الأضاحي بالقرى والمناطق الأكثر فقرًا، الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 400 طن من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، بعد عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع وزارتي والتضامن الاجتماعي.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن المديريات الإقليمية تستعد حالياً لتوزيع اللحوم، منوها إلى أنه يتم الذبح في الأوقات الشرعية.

ولفت رئيس القطاع الديني، إلى أن تكلفة لحوم الأضاحي التي سيتم توزيعها بلغت هذا العام 35 مليون جنيه، ويتم التوزيع طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجداول الزمنية لمشروعات "الإسكان".. تعرف على مواعيد الاستلام والقرعة

    أخبار

  • "بقالي التموين": سلع سبتمبر لم تُطرح بعد.. وصرف 40% من فارق نقاط الخبز

    أخبار

  • الكاتدرائية المرقسية تحتفي بعيد الأضحى بإقامة "معرض الكتاب"

    أخبار

  • الأهرامات تستقبل 14 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى

    أخبار

إعلان

a41a821bb0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم