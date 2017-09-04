أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة دون توقف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة دون توقف

03:08 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة دون توقف

كتب - محمد غايات:
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع الأسبوعي ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلًا عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة دون توقف.

كما يتابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية، وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة عيد الأضحى، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن انتظام تشغيل قطارات السكك الحديدية، واﻻستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى

    أخبار

  • بدء اجتماع المحافظين لبحث الاستعداد للعيد والعام الدراسي الجديد

    أخبار

  • غدًا.. اجتماع مجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل

    أخبار

  • "إسماعيل" يعقد اجتماعات بمقر شركة بترول بدلا من مجلس الوزراء

    أخبار

إعلان

16db30b73a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات