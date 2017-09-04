رئيس الوزراء: حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة مستمرة دون توقف

كتب - محمد غايات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ﻻستعراض العديد من الملفات اﻻقتصاية واﻻجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، فضلًا عن الضوابط والإجراءات الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن تقنين الأراضي، وهو ما يضمن حصول الدولة على كامل حقوقها.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة دون توقف.

كما يتابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية، وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات خلال أيام إجازة عيد الأضحى، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن انتظام تشغيل قطارات السكك الحديدية، واﻻستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله.