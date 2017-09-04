قرقاش ردًا على انتقادات "رضائي": سمعة إيران بين جيرانها أجدر بالمراجعة

كتبت - إيمان محمود

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى مراجعة سجل إيران في كل من سوريا والعراق، وذلك ردًا على تغريدة لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي.

ورد قرقاش بتغريدة على تويتر: "اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغما عنه رمزا ناجحا يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها".

وأضاف"لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة".

وكان رضائي قد كتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "الإمارات المتحدة برج من ورق، ينهار حتى بدون صواريخ".

واتهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اتهم الأسبوع الماضي إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.