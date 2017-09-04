المفوضية الأوروبية توافق على منح الحكومة الألمانية قرضا لاير برلين

بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين عن موافقتها على منح الحكومة الألمانية قرضا بقيمة 150 مليون يورو لشركة ايربرلين الألمانية للطيران المفلسة، ورأت المفوضية أن منح القرض يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

كانت شركة الطيران الألمانية "إير برلين" أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها بدأت اجراءات إعلان افلاسها بعدما ابلغتها المساهمة الرئيسية فيها، مجموعة “الاتحاد” للطيران، بأنها "لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي".