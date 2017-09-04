5ر5 مليون شخص يحق لهم التصويت في استفتاء إقليم كردستان

العراق - (د ب أ):

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان اليوم الاثنين أن خمسة ملايين ونصف المليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في استفتاء الاستقلال المقرر إجراؤه في الإقليم وكركوك ومناطق بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار للصحفيين في أربيل :"ندعو المراقبين الدوليين، والمنظمات المدنية للإسراع اليوم لتسجيل أسماء مراقبيها، لأن القوائم سيتم إغلاقها غدا مع انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء".

وأضاف :"لقد أتممنا الاستعدادات اللازمة لمشاركة محافظة كركوك، بعد الطلب المقدم من مجلس المحافظة للاشتراك في الاستفتاء".

وأضاف المتحدث أن "قرابة خمسة ملايين ونصف المليون سيشاركون في الاستفتاء بكردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم".

وبشأن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة في نينوى، أشار زرار إلى أنه "سوف يجرى فيها الاستفتاء، فقد خاطبونا رسميا ونحن بدورنا أجبناهم".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت أنه تقرر إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر.

وقالت في بيان إن الحملة الدعائية ستستمر لمدة 18 يوما، بدءا من يوم غد، وحتى 22 من الشهر الجاري.